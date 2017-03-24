Австралийка перепутала алкогольный сорбет с фруктовым пюре. И дала его на ланч своей пятилетней дочери

Жительница австралийского штата Квинсленд положила в ланчбокс своей пятилетней дочери алкогольный сорбет. Женщина попросила свою дочь достать замороженное фруктовое пюре из холодильника, но ребенок перепутал упаковки — продукты лежали на одной полке в холодильнике. Девочка обнаружила, что с ее обедом что-то не так, только в школе.

A five-year-old has brought Vodka to school for lunch after she grabbed her own frozen juice pouch from her mum's... Опубликовано 9 News Perth 23 марта 2017 г.

По словам австралийки, ей позвонили из школы, чтобы выяснить, почему в ланчбоксе пятилетнего ребенка лежит водка. «Они были очень любезны. Я объяснила ситуацию и извинилась за то, что не передала им достаточно [водки]. Они посмеялись, к счастью», — рассказала женщина.