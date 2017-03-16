В вечернем шоу Джеймса Кордена (которое мы очень любим) есть рубрика «Crosswalk the Musical». В ней ведущий вместе с актерами и гостями телешоу устраивает мюзикл посреди пешеходного перехода.

15 марта шоу посетили актеры Люк Эванс, Джош Гад и Дэн Стивенс, сыгравшие роли Чудовища, Гастона и Лефу в «Красавице и чудовище». Вместе с Корденом они разыграли несколько сцен из фильма. Приготовьтесь, роль Белль исполнил сам Корден. Мюзикл начинается на четвертой минуте. Обратите внимание на реакцию водителей.

Crosswalk the Musical: Beauty and the Beast The Late Late Show with James Corden