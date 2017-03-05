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Вышла первая серия шоу «Прожекторперисхилтон» после пятилетнего перерыва. С участием Марии Захаровой и с шуткой про Сечина
Вечером 4 марта на Первом канале вышла первая серия нового сезона шоу «Прожекторперисхилтон» с прежними ведущими — Иваном Ургантом, Гариком Мартиросяном, Сергеем Светлаковым и Александром Цекало.
Гостьей первого после пятилетнего перерыва выпуска стала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: ее ведущие спрашивали про российского посла в США Сергея Кисляка и про то, как рассчитывается размер суточных для заграничных поездок. Захарова также рассказала, что предсказывать будущее МИДу помогают «очки Лаврова».
До появления Захаровой в студии ведущие успели сделать несколько вещей:
- изобразить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа:
- Пошутить про руководителя «Роснефти» Игоря Сечина: «Зачем они едут к Стене плача? Надо им записочку положить и потом всю жизнь чего-то ждать. Возьмите записочку и в забор Сечину вставьте. И если что-то получится, результат превзойдет ваши ожидания. Чакры откроются!»
- И пожурить Урганта за то, что он вел свою собственную передачу, где не поднимает острых вопросов: «В Сирии война идет, против Трампа выступления, Калифорния хочет выйти из состава США, во Франции стреляют в президента. А в программе знаешь что в этот день? В новосибирском зоопарке выхухоль родила детенышей. Давайте приклеим этого детеныша нам на ноутбук».