Вышла первая серия шоу «Прожекторперисхилтон» после пятилетнего перерыва. С участием Марии Захаровой и с шуткой про Сечина

Вечером 4 марта на Первом канале вышла первая серия нового сезона шоу «Прожекторперисхилтон» с прежними ведущими — Иваном Ургантом, Гариком Мартиросяном, Сергеем Светлаковым и Александром Цекало.

Гостьей первого после пятилетнего перерыва выпуска стала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: ее ведущие спрашивали про российского посла в США Сергея Кисляка и про то, как рассчитывается размер суточных для заграничных поездок. Захарова также рассказала, что предсказывать будущее МИДу помогают «очки Лаврова».

Прожекторперисхилтон. Выпуск от 04.03.2017 Первый канал

До появления Захаровой в студии ведущие успели сделать несколько вещей:

изобразить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа:

Пошутить про руководителя «Роснефти» Игоря Сечина: «Зачем они едут к Стене плача? Надо им записочку положить и потом всю жизнь чего-то ждать. Возьмите записочку и в забор Сечину вставьте. И если что-то получится, результат превзойдет ваши ожидания. Чакры откроются!»