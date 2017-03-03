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Lorde вернулась спустя три года с новой песней и клипом

Meduza
11:08, 3 марта 2017

Новозеландская певица Lorde выпустила новую песню «Green Light», а также клип на нее. Это первый релиз певицы за последние три года.

Lorde — Green Light
LordeVEVO

Клип снимался в Лос-Анджелесе. В твиттере Lorde рассказала о своем любимом моменте в новом видео.

«Мой любимый момент в видео — когда водитель стоит в стороне, курит и смотрит, как я пляшу на крыше его машины»

Также Lorde рассказала о новом альбоме: пластинка будет называться «Melodrama» и выйдет на американском лейбле Republic Records, но когда именно, неизвестно.

2 марта Lorde дала интервью новозеландской радиостанции The Edge. Певица пошутила, что тратит свои миллионы на еду.

Lorde reveals what she spends her millions on
The Edge NZ
Lorde — новозеландская поп-певица. В 2013 году на тот момент 17-летняя Lorde выпустила сингл «Royals», который стал лауреатом премии «Грэмми» и возглавила чарт Billboard Hot 100.
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