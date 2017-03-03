Lorde вернулась спустя три года с новой песней и клипом

Новозеландская певица Lorde выпустила новую песню «Green Light», а также клип на нее. Это первый релиз певицы за последние три года.

Lorde — Green Light LordeVEVO

Клип снимался в Лос-Анджелесе. В твиттере Lorde рассказала о своем любимом моменте в новом видео.

my favourite part of the video is the driver standing off to one side vaping and watching me lose my shit on top of his car lol pic.twitter.com/iNWry1BTJg — Lorde (@lorde) March 2, 2017

Также Lorde рассказала о новом альбоме: пластинка будет называться «Melodrama» и выйдет на американском лейбле Republic Records, но когда именно, неизвестно.

2 марта Lorde дала интервью новозеландской радиостанции The Edge. Певица пошутила, что тратит свои миллионы на еду.