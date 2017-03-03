шапито
Lorde вернулась спустя три года с новой песней и клипом
Новозеландская певица Lorde выпустила новую песню «Green Light», а также клип на нее. Это первый релиз певицы за последние три года.
Клип снимался в Лос-Анджелесе. В твиттере Lorde рассказала о своем любимом моменте в новом видео.
my favourite part of the video is the driver standing off to one side vaping and watching me lose my shit on top of his car lol pic.twitter.com/iNWry1BTJg— Lorde (@lorde) March 2, 2017
Также Lorde рассказала о новом альбоме: пластинка будет называться «Melodrama» и выйдет на американском лейбле Republic Records, но когда именно, неизвестно.
2 марта Lorde дала интервью новозеландской радиостанции The Edge. Певица пошутила, что тратит свои миллионы на еду.
Lorde — новозеландская поп-певица. В 2013 году на тот момент 17-летняя Lorde выпустила сингл «Royals», который стал лауреатом премии «Грэмми» и возглавила чарт Billboard Hot 100.