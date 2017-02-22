Кубанские журналисты вычислили скорость и маршрут собаки-супергероя, спасающей детей в российских автобусах

По региональным сообществам уже две недели ходит рассказ о героической собаке, которая спасла школьника: якобы пес увидел, что ребенка зажало дверьми, и залаял. История кочует от одного городского паблика к другому, и никто не уточняет, где именно все это произошло.

Издание «Юга» проанализировало публикации в разных сообществах, предположив, что это одна и та же собака перемещается по стране и спасает детей в автобусах. Как выяснилось, путешествие собаки началось 10 февраля в Омске; на следующий день свидетелями спасения ребенка оказались жители Красноярска. После этого она посетила Ростов-на-Дону (об этом даже написали в местной «Комсомольской правде»), Уфу, Тюмень, Краснодар и Туапсе.

Скорость собаки при перемещении между городами составляла от 4,4 до 156 километров в час — быстрее всего она преодолела путь от Красноярска до Ростова-на-Дону. Почему от Уфы до Тюмени она плелась так медленно, неясно. Журналисты предполагают, что собака могла по пути совершать подвиги в других, неустановленных пока местах.