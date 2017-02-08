Gita: робот, который будет носить ваши покупки

Итальянский концерн Piaggio, выпускающий мотороллеры Vespa, работает над автономным роботом-помощником Gita. Он способен следовать за своим владельцем и перевозить груз весом до 18 килограммов, а также разгоняться до 35 км/ч и маневрировать в толпе.

Фото: Piaggio Fast Forward

Gita сможет сопровождать своего владельца на пешей или велосипедной прогулке, и даже во время пробежки.

PFF — Introducing GITA Piaggio Group

«Gita освобождает руки человека, чтобы он мог сфокусироваться на сложных или творческих повседневных задачах», — рассказал исполнительный директор подразделения Piaggio Fast Forward Джеффри Шнепп.

Фото: Piaggio Fast Forward

Создатели Gita утверждают, что торможение, балансировка и динамика робота такие же, как и у любого мощного мотоцикла.

Когда робот появится в продаже и сколько он будет стоить, неизвестно.