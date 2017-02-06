Америка первая, а мы вторые: как разные страны привлекают к себе внимание Трампа

Дональд Трамп шел на выборы президента США с лозунгом «Америка прежде всего» («America first»). В январе голландские комики выпустили шуточный ролик, в котором рекламировали свою страну для Трампа: «Мы понимаем, что Америка прежде всего. Но можно Нидерланды будут сразу после нее?»

После этого на ютьюбе появилась еще масса роликов, в которых представители разных стран (и даже одной планеты!) призывали Трампа считать их вторыми — сразу после Америки.

Голландия

The Netherlands welcomes Trump in his own words Nederland verwelkomt Trump in zijn eigen woorden. Опубликовано Zondag met Lubach 23 января 2017 г.

Дания

America First, Denmark Second! (Reaction video to The Netherlands welcomes Trump in his own words) Mixtape Friend

Люксембург

America First, Luxembourg Second! TrendSetter

Италия

Italy Second — Reaction to Trumpʼs America First Casa Surace

Финляндия

FINLAND SECOND | Responce to Donald Trump Jamppamummo Productions

Германия

America first, Germany Second ViralHog

Бельгия

Belgium welcomes Trump in his own words Maruʼs World

Литва

Lithuania welcomes Trump | Laikykitės ten su Andriumi Tapinu LaisvėsTV

Казахстан

KAZAKHSTAN SECOND (official) America First | Response to the Netherlands Wenn Ich Du wäre

Марс