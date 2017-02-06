шапито

Америка первая, а мы вторые: как разные страны привлекают к себе внимание Трампа

Meduza
16:50, 6 февраля 2017

Дональд Трамп шел на выборы президента США с лозунгом «Америка прежде всего» («America first»). В январе голландские комики выпустили шуточный ролик, в котором рекламировали свою страну для Трампа: «Мы понимаем, что Америка прежде всего. Но можно Нидерланды будут сразу после нее?»

После этого на ютьюбе появилась еще масса роликов, в которых представители разных стран (и даже одной планеты!) призывали Трампа считать их вторыми — сразу после Америки.

Голландия

The Netherlands welcomes Trump in his own words

Nederland verwelkomt Trump in zijn eigen woorden.

Опубликовано Zondag met Lubach 23 января 2017 г.

Дания

America First, Denmark Second! (Reaction video to The Netherlands welcomes Trump in his own words)
Mixtape Friend

Люксембург

America First, Luxembourg Second!
TrendSetter

Италия

Italy Second — Reaction to Trumpʼs America First
Casa Surace

Финляндия

FINLAND SECOND | Responce to Donald Trump
Jamppamummo Productions

Германия

America first, Germany Second
ViralHog

Бельгия

Belgium welcomes Trump in his own words
Maruʼs World

Литва

Lithuania welcomes Trump | Laikykitės ten su Andriumi Tapinu
LaisvėsTV

Казахстан

KAZAKHSTAN SECOND (official) America First | Response to the Netherlands
Wenn Ich Du wäre

Марс

Mars Second | Mars welcomes Trump in his own words
Captain Sveid
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