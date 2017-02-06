шапито
Америка первая, а мы вторые: как разные страны привлекают к себе внимание Трампа
Дональд Трамп шел на выборы президента США с лозунгом «Америка прежде всего» («America first»). В январе голландские комики выпустили шуточный ролик, в котором рекламировали свою страну для Трампа: «Мы понимаем, что Америка прежде всего. Но можно Нидерланды будут сразу после нее?»
После этого на ютьюбе появилась еще масса роликов, в которых представители разных стран (и даже одной планеты!) призывали Трампа считать их вторыми — сразу после Америки.
Голландия
The Netherlands welcomes Trump in his own words
Nederland verwelkomt Trump in zijn eigen woorden.Опубликовано Zondag met Lubach 23 января 2017 г.