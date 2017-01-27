шапито
«Эй, это библиотека»: студент заставил замолчать шумных участников антитрамповской демонстрации
После инаугурации президента США Дональда Трампа группа протестующих пришла в библиотеку Вашингтонского университета и устроила демонстрацию. Они выкрикивали лозунги: «Кто сила? Мы сила!», используя громкоговоритель.
Один из студентов, который, судя по всему, пришел в библиотеку учиться, но не мог сосредоточиться из-за шума, вышел к протестующим и крикнул: «Эй! Эй! Это библиотека». После этого протестующие затихли (впрочем, прекратилась ли на этом демонстрация, неясно).
Неизвестного студента после этого случая стали называть героем и рисовать с ним мем «Thug Life» («Жизнь головореза»).
Студент — герой «300 спартанцев».
И музыкальная версия ролика.