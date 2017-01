Marvel анонсировала игру по «Мстителям» от разработчиков Tomb Raider и Deus Ex

Студия Marvel анонсировала новую игру, основанную на комиксах про Мстителей. Ее разработкой будут заниматься две студии компании Square Enix: Crystal Dynamics (выпустила Rise of the Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex: Mankind Divided).

В коротком тизере проекта не показаны кадры из игры — только короткая история о мрачном будущем после воссоединения Мстителей.

The Avengers Project Announcement Trailer Marvel Entertainment

В заявлении Square Enix говорится, что игра будет основана на «полностью оригинальной истории» и предложит игрокам вселенную, к которой можно будет возвращаться годами.

Компании пока не раскрывают ни дату выхода игры, ни платформы, на которых она будет доступна. Больше информации они обещают предоставить в 2018 году.

Marvel и Square Enix не собираются останавливаться на одной совместной игре. Они договорились о «многолетнем многоигровом партнерстве».