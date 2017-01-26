Компания Фрэнсиса Форда Копполы запустила сбор денег на создание игры по мотивам фильма «Апокалипсис сегодня»

Кинокомпания American Zoetrope режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и его детей запустила сбор денег на создание игры по мотивам фильма «Апокалипсис сегодня».

Над игрой будут работать люди, участвовавшие в создании таких игр, как Fallout: New Vegas, Wasteland 2 и Far Cry.

Apocalypse Now [PC] Kickstarter Trailer worthplayingvideos

По словам создателей, игра будет не шутером, а ролевым хоррором на выживание. Сам Коппола рад тому, что его фильм адаптируют под формат, который так нравится молодому поколению.

За месяц команда планирует собрать 900 тысяч долларов. Сейчас им удалось собрать почти 48 тысяч.

Планируется, что игра «Апокалипсис сегодня» выйдет осенью 2020 года.