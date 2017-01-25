Британцы выпустили картонный Белый дом и Храм Василия Блаженного. Для кошек!

Британский магазин подарков The Fowndry выпустил домики для кошек из переработанного картона в виде Храма Василия Блаженного, Белого дома и Эйфелевой башни.

Картонный Храм Василия Блаженного оказался самым дорогим — он стоит почти 40 фунтов стерлингов (около 3000 рублей) и продается под названием «Кремль». Белый дом для котиков обойдется в 35 фунтов (2600 рублей). Цена Эйфелевой башни не указана.

По словам создателей домиков, в каждом из них спрятан сюрприз. В Храме Василия Блаженного висит колокольчик, в Эйфелевой башне находится коробочка для лакомств, а у Белого дома эластичный флаг.