«У нас лучший язык в Европе. Все остальные отстой»: голландцы просят Трампа обратить внимание на их страну

Авторы сатирической программы «Zondag met Lubach», выходящей на нидерландском телеканале VPRO, подготовили шуточный ролик для Дональда Трампа. Видео посвящено тому, что Голландия — отличная страна; при этом в нем используются фразы и словечки самого Трампа.

Например, диктор отмечает, что Нидерланды построили «огромную стену», чтобы отгородиться от воды из Мексики (при этом в кадре демонстрируется дамба Афслёйтдейк, защищающая страну от наводнений). В ролике также отмечается, что нидерландский язык лучший в Европе, а остальные отстой: «Датский — катастрофа. Немецкий — даже не настоящий язык, это фейк».

Среди прочих характеристик Нидерландов, которые могут понравиться Трампу, в ролике упоминается традиция «Черный Пит», когда десятки людей изображают чернокожих (многие считают традицию расистской; у Трампа репутация расиста, — прим. «Медузы»). Среди плюсов голландской общественно-политической жизни названо то, что в стране есть политик с инвалидностью, над которой мог бы подшучивать президент США (в ноябре 2016 года его критиковали за передразнивание журналиста с инвалидностью, — прим. «Медузы»).

«Мы понимаем, что Америка прежде всего. Но можно Нидерланды будут сразу после нее?» — заканчивает обращение к Трампу диктор.