Вышел трейлер фильма по игре Neko Atsume. И в нем очень много кошек

В Японии в апреле 2017 года выйдет фильм по мобильной игре Neko Atsume, в которой нужно собирать кошек. И у этого фильма появился первый трейлер.

Трейлер на японском и без субтитров, но сюжет примерно такой: главный герой, писатель-неудачник, отправляется в деревню за вдохновением. И встречает ораву кошек, за которыми нужно ухаживать.

映画『ねこあつめの家』特報 AMG エンタテインメント

Фильм, судя по всему, пока не планируют показывать за пределами Японии. Однако игра Neko Atsume довольно популярна на Западе: изначально весь интерфейс в ней был на японском, и в Сети публиковались инструкции для англоязычных пользователей. В 2015 году в игре появилась возможность переключить язык на английский.

Суть Neko Atsume сводится к коллекционированию кошек — игрок должен привлекать животных, создавая для них комфортные условия.