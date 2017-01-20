шапито

В рекламу Chevrolet с «обычными людьми» вклеили настоящего «обычного человека»

Meduza
09:24, 20 января 2017

В 2016 году вышла реклама автомобиля Chevrolet Cruze, в которой, как утверждал производитель, снялись не актеры, а «обычные люди». Героев ролика попросили передать свои впечатления о новой машине с помощью эмодзи — и естественно все реакции были положительными.

The All-New 2016 Cruze — Emojis | Chevrolet
Chevrolet

Автор пародийного канала Zebra Corner представил, как бы выглядела эта же реклама, окажись в ней настоящий «обычный человек» — грубый и сварливый. Такой, который будет оскорблять других героев видео и опишет машину эмодзи 💩.

If «Real People» Commercials Were Real Life — CHEVY Emoji Ad
Zebra Corner
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