В рекламу Chevrolet с «обычными людьми» вклеили настоящего «обычного человека»

В 2016 году вышла реклама автомобиля Chevrolet Cruze, в которой, как утверждал производитель, снялись не актеры, а «обычные люди». Героев ролика попросили передать свои впечатления о новой машине с помощью эмодзи — и естественно все реакции были положительными.

The All-New 2016 Cruze — Emojis | Chevrolet Chevrolet

Автор пародийного канала Zebra Corner представил, как бы выглядела эта же реклама, окажись в ней настоящий «обычный человек» — грубый и сварливый. Такой, который будет оскорблять других героев видео и опишет машину эмодзи 💩.