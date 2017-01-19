В Москве пройдет 10-километровый забег «10 заповедей». И «Бог един» на километр

Вечером в четверг, 19 января, в центре Москвы пройдет «крещенский забег». В программе мероприятия предусмотрено три дистанции — на один, три и 10 километров.

У каждой дистанции свое символическое значение: километровая — «Бог един», трехкилометровая — «Святая троица», а 10-километровая — «10 заповедей». Тем, кто добежит до финиша, вручат памятную медаль и предложат окунуться в прорубь.

В честь «крещенского забега» в Москве перекроют Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкие набережные, а также прилегающие к ним улицы. Дистанции будут проходить вдоль Москвы-реки и начинаться у храма Христа Спасителя.

Фото в анонсе: Михаил Ворожцов / Фотобанк Лори