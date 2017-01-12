Новый сериал о природе от «Би-би-си»: к диким животным подселили «роботов-шпионов»

12 января на канале BBC One состоится премьера документального шоу о дикой природе «Spy in the Wild». Для него разработали более тридцати роботизированных моделей животных, с помощью которых отсняли 8 тысяч часов материала. Канал работал над сериалом последние три года.

По словам создателей шоу, «роботы-шпионы» смогли намного ближе приблизиться к представителям дикой природы, чем человек.

Spy in the Wild: Trailer — BBC One BBC

В первом эпизоде шпиона поместили к обезьянам-лангурам, обитающим в Индии. Модель маленькой обезьяны должна была помочь понять, как в группе лангуров распределяются обязанности по уходу за детенышами. Однако робот случайно упал со скалы и сломался. Обезьяны, которые приняли модель за своего детеныша, собрались вокруг нее и начали утешать друг друга.

Langur monkeys grieve over fake monkey — Spy in the Wild: Episode 1 Preview — BBC One BBC

«Spy in the Wild» озвучил шотландский актер Дэвид Теннант, сыгравший десятого Доктора Кто в одноименном сериале.