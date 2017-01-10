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Рыжий кот помогает козе родить
Группа по спасению кошек Operation Fancy Free рассказала о найденном коте по имени Претти Бой, который вызвался помогать беременной козе Коппер.
Когда у Коппер начались первые схватки, Претти Бой остался рядом и начал делать ей массаж.
Впервые о дружбе кота и козы в Operation Fancy Free рассказали еще 6 января. Через три дня представители группы добавили, что Коппер до сих пор не родила — пока схватки недостаточно сильные.
У беременной козы постоянно дежурит человек, который должен помочь ей во время родов и с уходом за новорожденными козлятами. Претти Бой продолжает проводить все время рядом с Коппер.
Опубликовано Operation Fancy Free 6 января 2017 г.