Рыжий кот помогает козе родить

Группа по спасению кошек Operation Fancy Free рассказала о найденном коте по имени Претти Бой, который вызвался помогать беременной козе Коппер.

Когда у Коппер начались первые схватки, Претти Бой остался рядом и начал делать ей массаж.

Опубликовано Operation Fancy Free 5 января 2017 г.

Впервые о дружбе кота и козы в Operation Fancy Free рассказали еще 6 января. Через три дня представители группы добавили, что Коппер до сих пор не родила — пока схватки недостаточно сильные.

У беременной козы постоянно дежурит человек, который должен помочь ей во время родов и с уходом за новорожденными козлятами. Претти Бой продолжает проводить все время рядом с Коппер.