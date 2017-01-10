Путешественник отправился в австралийское лето. И мы ему завидуем

Калифорниец Стивен Гринвуд отправился на Новый год в Австралию и с помощью дрона снял короткий фильм о своем путешествии. Видео получилось настолько красочным, что Гринвуду может позавидовать любой, кто живет севернее Австралии.

Summer in Sydney Stephen Greenwood

«Я давно хотел побывать на горе Косцюшко в Австралии. В 2009 году я и мой шурин поднялись на вершину Килиманджаро. Затем он [шурин] взобрался на Косцюшко и постоянно напоминал мне о том, что покорил две вершины из семи, а я — только одну. Я решил сравнять счет», — рассказал Гринвуд.