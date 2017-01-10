«Немного отбил попу»: красноярский депутат тестирует ледяные горки

Депутат красноярского горсовета Владимир Владимиров протестировал детские ледяные горки, установленные на острове Татышев. Он попросил ледянку у катавшегося там мальчика, забрался на горку и съехал с нее.

В пути Владимиров кричал и жаловался, что чуть не сломал позвоночник. В своем фейсбуке депутат рассказал: «Лично протестировал деревянную горку. Чуть не оставил там позвонки и немного отбил попу».

Лично протестировал деревянную горку. Чуть не оставил там позвонки, и немного отбил попу. )) А так всё хорошо, горки хорошие по заверению некоторых товарищей. На выезде с горки по неровному коркообразному льду бьешься задницей о бетонный бордюр а потом в столб стоящие прямо по ходу катания. ) Опубликовано Владимиром Владимировым 9 января 2017 г.

Одной попытки Владимирову было недостаточно — он опробовал еще одну горку, одолжив ледянку у девочки в очереди. На этот раз депутат не кричал, но в конце пути отметил: «Вот здесь, конечно, задница моя пострадала маленько».

Протестировал ледовую горку около Главной ёлки. Детки бьют носы, плачут, но идут вновь и вновь. Просят сделать тест руководителям департамента отвечающих за их изготовление и безопасность. Опубликовано Владимиром Владимировым 9 января 2017 г.

Родители больше жаловались не на саму горку, а на скользкие ступени, затрудняющие подъем на горку. Депутат считает, что «на данном этапе» горки надо закрыть.