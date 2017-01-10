Как бы звучали современные песни, если бы их написали в 80-е

Пользователь ютьюба под ником Saint-Laurent стилизовал клип Рианны и Кельвина Харриса на песню «This Is What You Came For» под видео 80-х годов. Saint-Laurent сделал ремикс на песню, чтобы она звучала соответственно эпохе 80-х, а также изменил видеоряд. Теперь клип выглядит так, как будто его сняли на VHS-камеру.

Calvin Harris ft. Rihanna — This Is What You Came For (80s remix) Saint-Laurent

Другой пользователь ютьюба, канадец Tronicbox, также стилизует песни современных исполнителей под поп-музыку 80-х. В отличие от Saint-Laurent Tronicbox меняет только музыку.

Firework — 80s Dream (Katy Perry) TRONICBOX

Somebody I Used To Know Back In The 80s… TRONICBOX