шапито
Как бы звучали современные песни, если бы их написали в 80-е
Пользователь ютьюба под ником Saint-Laurent стилизовал клип Рианны и Кельвина Харриса на песню «This Is What You Came For» под видео 80-х годов. Saint-Laurent сделал ремикс на песню, чтобы она звучала соответственно эпохе 80-х, а также изменил видеоряд. Теперь клип выглядит так, как будто его сняли на VHS-камеру.
Другой пользователь ютьюба, канадец Tronicbox, также стилизует песни современных исполнителей под поп-музыку 80-х. В отличие от Saint-Laurent Tronicbox меняет только музыку.