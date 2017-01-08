Mystery Search: найди то, что гуглили до тебя

Пользователь Reddit TheNet запустил бессмысленный поисковик Mystery Search, основанный на Google. Работает он так: человек вводит свой поисковый запрос, но получает результаты, предназначенные для предыдущего пользователя. Новый запрос, в свою очередь, достанется кому-то следующему.

Для примера мы попытались поискать уроки по языку программирования PHP, но получили выдачу человека, пытавшегося выяснить, как пронести оружие в аэропорт (надеемся, это была шутка).

Mystery Search принимает запросы не короче двух слов — таким образом автор надеется отсеять значительную часть неинтересных вариантов.