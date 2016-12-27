Гоша Куценко отказался от озвучки лего-Бэтмена из-за недовольства фанатов

Актер Гоша Куценко не станет озвучивать Бэтмена в русской версии анимированного фильма «Лего Фильм: Бэтмен». Об этом объявили в компании Warner Bros.

Изначально в трейлерах главного героя озвучивал актер дубляжа Всеволод Кузнецов. Вот как это было:

Лего Фильм: Бэтмен — четвертый трейлер WBRussia

20 декабря вышел новый трейлер «Русские голоса Готэма», в котором Бэтмена озвучивал уже Гоша Куценко. Он же был указан в финальных титрах как автор голоса супергероя. Оригинальный трейлер уже удален, но в Сети остались его копии.

ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН (новый голос Бэтмена) [Официальный трейлер мультфильма с новым озвучиванием] КиноГуру Все Трейлеры

Судя по комментариям, многие зрители, ждущие фильм, остались недовольны новым голосом — они требовали вернуть озвучку от Кузнецова. Некоторые отмечали, что в оригинале Бэтмен намного серьезнее, чем в версии с Куценко.

Спустя неделю после выхода «Русских голосов Готэма» в Warner Bros. объявили, что Куценко все-таки не будет голосом Бэтмена. В заявлении компании говорится, что актер учел мнение зрителей. «Я послушал и посмотрел все ролики еще раз и признаю, что Всеволод Кузнецов — настоящий Бэтмен. Снимаю шляпу перед настоящим супергероем», — добавил Куценко.

«Лего Фильм: Бэтмен» выйдет в феврале 2017 года. Джокера в дублированной версии озвучит Александр Ревва.