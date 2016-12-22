«Говорить на этом языке не норм, сорян»: ведущий «Дождя» пытается употреблять «слова из интернета»

Ведущий новостной программы «Дождя» «Здесь и сейчас» Максим Товкайло закончил выпуск за 21 декабря необычным обращением. Он попрощался со зрителями, употребляя слова и фразы «из интернета».

Например, он сказал следующее: «Ни одного баттхерта во время выпуска замечено не было, и надеюсь, что у многих перед экраном реально бомбануло» (если вы не поняли, что он хотел сказать, переведем: «Во время выпуска мы не заметили случаев фрустрации, [но] надеюсь, что многие зрители остались крайне возмущены»).

Haters Gonna Hate Телеканал Дождь

Выступление Товкайло было связано с выходом «Словаря языка интернета.ru». Но получилось у него, мягко говоря, неестественно. Это признал и сам ведущий: «И хотя я респектую авторам, говорить на этом языке не норм, сорян».

В 2014 году похожий эксперимент провел другой ведущий «Дождя», Павел Лобков — он описывал серьезные новости «языком "Лурка"».