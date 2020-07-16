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Zoom или Amazon? Apple или Microsoft? Попробуйте угадать компанию по графику цены акций Проверим, чувствуете ли вы себя на фондовом рынке так же уверенно, как авторы подкаста «Калькулятор»

На «Медузе» стартовал третий сезон подкаста о финансовой грамотности «Калькулятор». В нем ведущие углубятся в тему инвестиций, будут обсуждать новый экономический кризис, экзотические рынки и многое другое. Кстати, о кризисах. Коронавирус сильно изменил положение многих компаний — в худшую или лучшую стороны. Неплохой способ оценить, что происходило в последние полгода — взглянуть на графики стоимости акций. Сможете угадать, какие компании мы загадали?

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Автор: Мурад Агаев