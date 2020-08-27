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Земля вращается вокруг Солнца или наоборот? Готовимся ко Дню знаний вместе с фондом помощи хосписам «Вера» Не открывайте этот тест, если не помните программу первого класса!

Каждый год 1 сентября проходит благотворительная акция «Дети вместо цветов». Идея в том, что вместо множества больших букетов дети приносят в школу по одному цветку и делают один праздничный букет. А все сэкономленные деньги переводят на поддержку подопечных благотворительных фондов. Вместе с фондами помощи хосписам «Вера» и «Дом с маяком», которые проводят такую акцию каждый год для тяжелобольных детей, мы подготовили на первый взгляд элементарный, даже ностальгический тест по программе первого класса. Ведь 1 сентября — это, в первую очередь, праздник первоклассников.

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