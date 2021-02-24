Закройте гештальт, дует! Тест о том, как раньше психологи помогали решать психологические проблемы (а порой их только создавали)

Походом к психологу сегодня никого не удивишь. Оно и понятно: без помощи профессионала справиться со стрессом на работе и тревожными новостями становится все сложнее. Хорошо, что «уборку» в голове можно устроить дистанционно — достаточно видеозвонка. Вместе с сервисом ZIGMUND.ONLINE мы составили небольшой тест о том, как работали и заглядывали людям в головы психологи (психотерапевты, психиатры, психоаналитики) разных эпох.

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Сделано в продано! Фото: YamabikaY / Shutterstock, в анонсе — Wikimedia Commons