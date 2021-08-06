Заходит как-то грузин в паб, а там пираты штрафные пьют! Исторический тест о традициях и напитках

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Есть много способов изучать историю, один из них — исследовать быт и традиции людей, которые жили в то или иное время. Что они читали, какие наряды носили, во что верили, где работали и, конечно, как отдыхали. Вместе с образовательным проектом WG&S Academy (сайт для читателей старше 18 лет) остановимся как раз на веселье, застольях и напитках. В этом тесте что не вопрос, то тост!

Пройти тест

Сделано в продано! В анонсе: Artefact / Alamy / Vida Press