Я сижу в сортире и читаю… Что читаю? Как хорошо вы знаете песни Майка Науменко: тест «Медузы»

В конкурсной программе Каннского фестиваля состоялась премьера фильма «Лето» — про творческую юность Виктора Цоя и Майка Науменко в начале 1980-х. Кинокритик «Медузы» Антон Долин считает картину лучшей режиссерской работой Кирилла Серебренникова; в ближайшие месяцы «Лето» неизбежно будут много обсуждать — еще и потому, что автор фильма находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии». «Медуза» предлагает подготовиться к этим обсуждениям и пройти тест по песням одного из главных героев «Лета» — лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко.