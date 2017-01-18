Высушить или нажать? Хорошо ли вы разбираетесь в значках на инструкциях? Тест «Медузы»

Ассоциация японской санитарной промышленности наконец договорилась, и теперь многочисленные значки на японских унитазах будут унифицированы. Это большой шаг вперед, но иностранцам понять даже унифицированные символы все равно сложно. То же, впрочем, касается не только туалетов — иногда определить, что обозначает тот или иной сигнал на приборной панели автомобиля или символ на этикетке от одежды практически невозможно. «Медуза» предлагает читателям проверить, знаете ли вы символы, которые могут пригодиться в быту.