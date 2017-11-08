Вы говорите по-клингонски? Лингвистические задачки по выдуманным языкам

Для вымышленных миров, о которых пишут книги и снимают фильмы, придумывается много всего: своя география, общественное устройство, валюта и, конечно, — свой язык. К фестивалю премии "Просветитель", который пройдет с 9 по 12 ноября, лингвист Александр Пиперски по просьбе "Медузы" составил небольшой тест по вымышленным языкам. К большинству вопросов можно подобрать ответы, даже если вы не знакомы с тем или иным вымышленным миром. Сам Пиперски проведет на фестивале лингвистический кинопоказ – он пройдет 11 ноября в библиотеке имени Н.А. Некрасова.