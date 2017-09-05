«Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь?» Как читатели отвечают на странные опросы «Эха Москвы»: тест «Медузы»

Время от времени на сайте радиостанции «Эхо Москвы» появляются опросы, от формулировок которых у многих встают волосы дыбом. «Медуза» предлагает вам не только снова вспомнить самые удивительные из них, но и попробовать угадать, как распределились голоса. Мы специально не даем никаких комментариев и не объясняем контекста этих вопросов, чтобы вы могли чистым и непредвзятым взглядом все оценить.