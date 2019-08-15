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Всадникам Апокалипсиса — привет! Сможете уничтожить человечество с помощью страшной эпидемии? А одолеть прививочников?

Если бы вас попросили уничтожить население небольшой планеты, с чего бы вы начали? А если нужно обойтись без ядерного оружия и прочих грубых средств — и выполнить задачу с помощью чего-то очень изящного? Вместе с сайтом «Биомолекула», который запустил спецпроект о вакцинации — и опубликовал уже немало статей на эту тему, мы подготовили тест. С его помощью вы можете потренироваться в навыках истребления человечества с помощью микроорганизмов и вирусов.

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Автор: Анастасия Волчок