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Владимир Соловьев в своих стримах без устали борется с оппозицией: то ЖЕСТКО ОСАДИТ, то РАЗМАЖЕТ ее Мы превратили заголовки его ютьюб-роликов в тест, полный НЕНАВИСТИ

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Почти каждый день Владимир Соловьев ведет многочасовые стримы на ютьюбе, где много и грозно кричит. То есть, конечно, сражается с врагами России: например, с либералами, правозащитниками и независимыми СМИ. Нарезки самых ярких моментов публикуют под заголовками вроде «СМОТРЕТЬ ВСЕМ: Соловьев ЖЕСТКО ПРОШЕЛСЯ по оппозиции!!!» Попробуйте угадать, какие слова мы пропустили в названиях роликов с участием ведущего.

Не бойтесь: звука не будет.

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Фото в анонсе: Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС