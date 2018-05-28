Веласкес или Малевич? Проверьте свои знания о знаменитых нападениях на произведения искусства

Вечером 25 мая Игорь Подпорин повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» («Иван Грозный убивает своего сына») в Третьяковской галерее. Он ударил ее металлическим столбиком ограждения. Неуравновешенные посетители музеев часто нападают на картины — например, то же полотно Репина в 1913 году повредил ножом иконописец-старообрядец Абрам Балашов. «Медуза» предлагает пройти тест и одновременно побольше узнать о том, как люди пытаются испортить шедевры искусства.