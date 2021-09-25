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В кино идет «Дюна» Дени Вильнева, но в наших сердечках есть место только для «Дюны» Виктора Рыбина! Тест по главным хитам группы

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Все вокруг обсуждают «Дюну» — возможно, главный блокбастер года. Война за далекую планету Арракис — это, конечно, интересно, но ведь есть «Дюна» куда более близкая и родная нам… группа «Дюна» из Долгопрудного! Тем более что связь названия коллектива с романом Фрэнка Герберта и фильмом Дэвида Линча (со Стингом!) самая прямая. Да и, честно говоря, нам давно хотелось сделать тест по песням одной из самых жизнерадостных российских групп. Посмотрите, до чего он хорош: на дороге такой не найдешь.

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Фото: Silvia Radan / Shutterstock, на обложке — Сергей Микляев / ТАСС