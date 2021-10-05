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В «Архиве Пандоры» — куча документов об офшорах мировых лидеров. А помните, что было в ящике Пандоры из древнегреческого мифа? Тест «Медузы»

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Все вокруг обсуждают «Архив Пандоры» — масштабное расследование об офшорах влиятельных людей. В основе — 12 миллионов документов и три терабайта данных, среди фигурантов — мать предполагаемой третьей дочери Владимира Путина Светлана Кривоногих, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и президент Украины Владимир Зеленский. В общем, об этих людях вы точно слышали. А мы сейчас проверим, знаете ли вы, кто такая Пандора из античного мифа.

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