Уволить главу РАН или начать войну? Тест на знание полномочий президента России

22 марта должны были пройти выборы нового президента Российской академии наук, но все претенденты — в том числе нынешний глава РАН Владимир Фортов — внезапно сняли свои кандидатуры. Выборы перенесли на осень. СМИ, ссылаясь на неназванные источники, пишут, что, возможно, к осени устав РАН изменят, и выборность президента академии отменят вовсе: вместо этого его будет назначать президент страны. Прежде президент не имел таких полномочий: кандидатуру избранного академиками главы утверждали в правительстве. По этому случаю «Медуза» предлагает пройти тест: знаете ли вы нынешние законные полномочия президента страны?