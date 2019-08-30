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Увеличенные лимфоузлы — это повод бежать к онкологу? Дешевые заменители хуже дорогих оригинальных лекарств? Тест «Медузы» о том, как лечиться от рака в России

Бесплатная справочная служба для онкологических пациентов и их близких «Просто спросить» работает уже шесть месяцев. За это время к экспертам сервиса обратились больше полторы тысяч человек из всех регионов России. Специально для проекта MeduzaCare эксперты службы собрали самые частые вопросы людей, уже столкнувшихся с заболеванием, заподозривших его или просто желающих провериться. Проверьте, знаете ли вы ответы на эти вопросы.

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Над тестом работали: сотрудники Фонда профилактики рака (Александр Бурунов, Анна Вознюк, Дарья Сидельников, Дарья Водянникова), резиденты и выпускники Высшей школы онкологии (Полина Шило, Стас Волченков, Сергей Юга, Руслан Мензулин) и онколог Лилия Павлова. Фото: David Litman / Shutterstock.com