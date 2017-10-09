Улиточная слизь или календула? Тест «Медузы» и Weleda о том, из чего делают косметику (натуральную и не только)

Внимательно относиться к тому, что мы наносим на тело, так же естественно, как тщательно выбирать продукты в магазине. «Медуза» вместе с маркой натуральной косметики Weleda сделала тест, который позволит понять, насколько хорошо вы разбираетесь в косметике, — и наверняка узнать что-то новое. Мы не будем изображать из себя косметологов и врачей, а пройдемся по базовым вопросам, которые помогут систематизировать знания.