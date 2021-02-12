У нас тут труп и, возможно, криминал! Детективный тест о преступлениях и наказаниях

Если фраза «У меня сегодня на ужин будет старый друг» кажется вам двусмысленной, значит, вы наверняка смотрели вышедший 30 лет назад фильм «Молчание ягнят» и, возможно, кое-что понимаете в киношном криминале. А как у вас с реальными историями преступлений? К выходу сериала «Кларисса» — спин-оффа легендарного триллера — мы вместе с онлайн-сервисом more.tv подготовили этот тест. Проверим, какой из вас Эркюль Пуаро!

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Сделано в продано! Фото: more.tv