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У меня есть иммунодефицит? Эффективные иммуностимуляторы бывают? Тест «Медузы» и фонда «Подсолнух» об иммунитете

В сентябре наша программа поддержки благотворителей MeduzaCare посвящена заболеваниям крови. А некоторые расстройства работы иммунной системы напрямую связаны с неправильно функционирующими компонентами крови. Поэтому вместе с фондом «Подсолнух», который помогает детям и взрослым с нарушениями иммунитета, мы подготовили этот тест о работе иммунной системы.

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Фото: Alexey Kotelnikov / Alamy / Vida Press