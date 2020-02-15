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Тяните билет! О, у вас Ян ван Эйк! Попробуйте не завалить экзамен по искусствоведению Экзамен принимает историк-медиевист Олег Воскобойников

В бельгийском городе Гент открылась большая выставка «Ян ван Эйк. Оптическая революция». Нет, не просто большая выставка! Это первая выставка в истории, на которой можно увидеть очень много работ голландского художника. Выставка открыта до 30 апреля 2020 года. Мы попросили специалиста по культуре и искусству средневекового Запада и руководителя образовательной программы «Медиевистика» НИУ ВШЭ Олега Воскобойникова подготовить экзаменационный тест про самого художника и его «Гентский алтарь».

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Фото: AKG / Scanpix / LETA; в анонсе: Kenzo Tribouillard / AFP / Scanpix / LETA