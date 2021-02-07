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Тусовка или туфта? Тест про лагерный жаргон, который мы используем в повседневной речи Это еще нужно постараться, чтобы найти выражение, где его нет!

С 1930 по 1956 год через лагеря, колонии и тюрьмы прошло около 20 миллионов человек. Осужденные по политическим мотивам существовали бок о бок с преступным миром в особой языковой среде, неотъемлемой частью которой был лагерный жаргон. Выйдя на свободу, бывшие заключенные продолжали использовать в речи слова и выражения лагерной лексики, некоторые из них со временем стали нормой разговорного русского языка. «Медуза» и Музей истории ГУЛАГа подготовили для вас тест. Проверим, знаете ли вы, какой лагерный жаргон мы используем в повседневной речи.

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Фото в анонсе: Laski Diffusion / Getty Images