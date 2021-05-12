Трудитесь сольно или в команде? А по выходным отдыхаете или зарабатываете? Тест-портрет типичного работника сферы услуг

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Они сделают стрижку, уложат ламинат, починят холодильник и присмотрят за питомцем. Они — это 9,4 миллиона россиян, 10% трудоспособного населения страны, занятые в сфере услуг. А как выглядят, сколько работают и получают ее представители, знаете? Сейчас проверим! Авито Услуги и компания Data Insight опросили представителей рынка, а мы придумали тест, который поможет примерить на себя среднестатистический образ работника сферы услуг.

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