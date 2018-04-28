«Тренер» или «Легенда № 17»? Тест «Медузы» по новым российским спортивным драмам

Жанр спортивных драм в российском кино переживает небывалый расцвет — за последние годы вышли «Легенда 17», «Движение вверх», «Матч», «Лед», «Тренер», «Коробка» и другие. Какие-то фильмы вышли не очень удачными, какие-то — могут конкурировать с мировыми представителями жанра. Так или иначе, но вряд ли найдется человек, который не смотрел за последние годы ни одной спортивной драмы. А вот кто смотрел их все? Сейчас проверим. Внимание! Без спойлеров не обойдется!