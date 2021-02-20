Тест о талантах и… наградах! Которые не всегда друг друга находят

Талантливых людей много везде, в том числе и в России. Убедиться в этом можно на открытом электронном голосовании премии «Headliner года». У премии несколько номинаций — от «Общественной деятельности» до «Спорта». Из сотен претендентов можно выбрать того, чьи достижения считаете важными именно вы. Вместе с «Headliner года» мы составили тест о самых необычных достижениях разных людей (и животных!).

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Сделано в продано! Фото: Efetova Anna / Shutterstock, в анонсе — Giorgio Trovato / Unsplash