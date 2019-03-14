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Теорема о бутерброде или о причесывании ежа? Математический тест «Медузы» ко Дню числа Пи

Сегодня любители математики отмечают День числа π, которое, как известно, равняется примерно 3,14, что можно прочитать как 14-е число третьего месяца. π на английском произносится точно так же, как и слово pie — «пирог», поэтому в этот день все пекут печенья и торты с изображением буквы π, играют в игры и проходят сложные математические тесты. Осилите наш? Давайте проверим!

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Автор: Арсений Акопян Фото в анонсе: Ramil Gibadullin / Shutterstock.com