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Свёкла или свеклá? Грушóвый или гру́шевый? Попробуйте накрыть на стол, не перепутав ни одного ударения Тест от автора подкаста о русском языке — к запуску подкаста о еде «Сложные щи»

В субботу, 26 октября «Медуза» запускает новый подкаст о еде — «Сложные щи». Сложными, однако, бывают не только щи и другие блюда, но и способы произношения разных слов, связанных с едой — а особенно проклятые ударения в этих словах. Хорошо, что у «Медузы» есть еще один подкаст — про русский язык! Его ведущие легко могут расставить все по местам и заодно проверить вас.

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