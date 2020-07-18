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Святая София снова станет мечетью. Тест-экскурсия Олега Воскобойникова по главному храму Византии На экскурсиях часто задают вопросы — попробуйте на них ответить

10 июля Госсовет Турции отменил решение правительства от 1934 года о превращении Святой Софии в музей. Теперь она снова, как при Османах, мечеть. Мы попросили историка-медиевиста и руководителя образовательной программы «Медиевистика» НИУ ВШЭ Олега Воскобойникова провести для читателей последнюю онлайн-экскурсию по музею в виде теста. Сможете ответить на все-все вопросы?

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Фото в анонсе: Mehmet Cetin / Shutterstock.com