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«Спутник V» сравнили с русской рулеткой. Вроде бы все знают, что это такое. Но что там с вероятностями? Экспресс-тест «Медузы»

Глава Европейского агентства лекарственных средств Криста Виртумер-Хохе сказала, что одобрять применение «Спутника V» — это как играть в русскую рулетку. Создатели вакцины уже потребовали от нее извинений. Пока этот сюжет развивается, мы решили воспользоваться случаем и узнать, как вы разбираетесь в вероятностях. На примере русской рулетки со «Спутником V». Это экспресс-тест.

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Фото: Miguel Gutierrez / EPA / Scanpix / LETA